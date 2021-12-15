Тагильчанин заказал девушку для интима и лишился 130 тысяч рублей

Мужчина из Нижнего Тагила на сайте секс-услуг решил заказать девушку для интима. Однако он нарвался на мошенников, которые похитили у него более 130 тысяч рублей.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. Работник УВЗ обратился в полицию с заявлением о пропаже крупной. Мужчина решил заказать девушку по вызову. Он нашел сайт в интернете и позвонил по номеру телефона. Оператор предложил перевести предоплату в размере 4,5 тысячи рублей на карту. Затем потребовалось еще 10 тысяч рублей. Деньги, как пояснил оператор, будут гарантией за то, что с девушкой будет все хорошо. Депозит обещали вернуть, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское». При попытке перевода деньги не уходили. Причиной мошенник назвал профилактические работы на сайте. Тогда мужчине предложили назвать данные карты, в том числе и три цифры кода с обратной стороны карты. Пострадавший открыл личный кабинет, чтобы проверить, ушел ли перевод и увидел, что со счетов пропали все деньги. После всех манипуляций с мужчиной связался еще один и потребовал нового перевода. Однако тагильчанин отказал ему и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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