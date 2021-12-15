Труп мужчины обнаружен напротив таунхаусов в Екатеринбурге

Труп мужчины обнаружен напротив таунхаусов в Екатеринбурге
Труп мужчины обнаружен напротив таунхаусов в Екатеринбурге
Сегодня, 20:44ПроисшествияФото: 1MI
Тело уральца обнаружено вблизи домов на улице Чкалова, 241 в Екатеринбурге. Очевидцы рассказали, что труп свыше двух часов лежал на тротуаре.

Один из свидетелей рассказал, что сначала на место инцидента приехала скорая медицинская помощь, однако врачи не успели оказать помощь, так как мужчина уже скончался. После этого тело прикрыли прозрачной пленкой. Очевидец пожаловался, что тело видели все прохожие, включая детей, сообщает Е1.

В областном СК объяснили, что проверкой занимаются сотрудники по Чкаловскому району. Предварительная информация гласит, что мужчина умел не криминальной смертью. Возможно, из-за заболевания.

Напомним, 25 ноября в Екатеринбурге в квартире Пионерского района сын нашел труп своей матери. Он отравился платить за коммунальные счета, а когда вернулся, женщина уже была мертва.

Сюжеты:
Екатеринбург
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