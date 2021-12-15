Труп мужчины обнаружен напротив таунхаусов в Екатеринбурге

Один из свидетелей рассказал, что сначала на место инцидента приехала скорая медицинская помощь, однако врачи не успели оказать помощь, так как мужчина уже скончался. После этого тело прикрыли прозрачной пленкой. Очевидец пожаловался, что тело видели все прохожие, включая детей, сообщает Е1.