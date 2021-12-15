«Выехала пьяная»: иномарки столкнулись лоб в лоб в Екатеринбурге

«Выехала пьяная»: иномарки столкнулись лоб в лоб в Екатеринбурге
«Выехала пьяная»: иномарки столкнулись лоб в лоб в Екатеринбурге
Вчера, 22:35ПроисшествияФото: E1.RU
Иномарки ZAZ Chance и Audi столкнулись лбами в Екатеринбурге. Инцидент произошел 15 декабря на въезде в Малый Исток.

Очевидцы рассказали, что в аварии виновата водитель ZAZ, поскольку она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу. В ДТП обе машины получили повреждения передних бамперов, сообщает Е1.

Пьяная женщина выехала на встречку, носом выбила себе лобовое стекло,заявил свидетель.

В местном ГИБДД рассказали, что в аварии обошлось без пострадавших.

Фото:E1.RU

Напомним, 12 декабря два грузовика IVECO и МAN столкнулись на трассе между Серовом и Сосьвой. Водители госпитализированы с тяжелыми травмами.

Сюжеты:
Екатеринбург
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