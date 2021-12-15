«Выехала пьяная»: иномарки столкнулись лоб в лоб в Екатеринбурге

Иномарки ZAZ Chance и Audi столкнулись лбами в Екатеринбурге. Инцидент произошел 15 декабря на въезде в Малый Исток.

Очевидцы рассказали, что в аварии виновата водитель ZAZ, поскольку она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу. В ДТП обе машины получили повреждения передних бамперов, сообщает Е1. Пьяная женщина выехала на встречку, носом выбила себе лобовое стекло,заявил свидетель. В местном ГИБДД рассказали, что в аварии обошлось без пострадавших. Фото: E1.RU Напомним, 12 декабря два грузовика IVECO и МAN столкнулись на трассе между Серовом и Сосьвой. Водители госпитализированы с тяжелыми травмами. Два грузовика врезались лоб в лоб на свердловской трассе

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