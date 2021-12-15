«Выехала пьяная»: иномарки столкнулись лоб в лоб в Екатеринбурге

Очевидцы рассказали, что в аварии виновата водитель ZAZ, поскольку она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу. В ДТП обе машины получили повреждения передних бамперов, сообщает Е1.
Пьяная женщина выехала на встречку, носом выбила себе лобовое стекло,заявил свидетель.
В местном ГИБДД рассказали, что в аварии обошлось без пострадавших.
Напомним, 12 декабря два грузовика IVECO и МAN столкнулись на трассе между Серовом и Сосьвой. Водители госпитализированы с тяжелыми травмами.