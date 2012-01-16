Кушвинский суд вынес приговор бывшему инспектору ГИБДД, составившему фиктивные протоколы нарушений

Следствие доказало причастность 24-летнего мужчины в составлении 4 фиктивных постановлений-квитанций о наложении штрафов. Сделано это было сотрудником ГИБДД для повышения личных показателей работы. Протоколы были выписаны с фактическими ошибками, в них фигурировали несуществующие в Красноуральске адреса. Бывшего инспектора обвинили в служебном подлоге.