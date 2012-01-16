Кушвинский суд вынес приговор бывшему инспектору ГИБДД, составившему фиктивные протоколы нарушений
16 января 2012, 13:59Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Перед судом предстал бывший инспектор ДПС ГИБДД города Красноуральска.
Следствие доказало причастность 24-летнего мужчины в составлении 4 фиктивных постановлений-квитанций о наложении штрафов. Сделано это было сотрудником ГИБДД для повышения личных показателей работы. Протоколы были выписаны с фактическими ошибками, в них фигурировали несуществующие в Красноуральске адреса. Бывшего инспектора обвинили в служебном подлоге.
По данным старшего помощника по взаимодействию со СМИ областного СК РФ Александра Шульги, злоумышленнику назначен штраф в размере 6 тысяч рублей.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей