На двух центральных городских елках детские подарки выдавали с нарушениями

Более трех тысяч наборов сладких подарков детям были упакованы с нарушениями санитарных норм и правил, а также закона по защите прав потребителей. На упаковках отсутствовала информация об изготовителях, составе и сроках годности.

Из-за этих нарушений несколько тысяч детей могли остаться без сладких новогодних подарков. Но в кратчайшие сроки все подарки были промаркированы и доставлены адресатам – тагильским детишкам. По словам Елены Стариковой, вины организации, которая выдавала подарки, нет. Все сладкие наборы были закуплены муниципалитетом.

Это уже не первая претензия специалистов Роспотребнадзора к сладким подаркам. Напомню, в кануне Нового Года санитарные врачи проверили несколько тагильских гипермаркетов и нашли такие же нарушения. Тогда из оборота изъяли более тонны подарков. Позже поставщики устранили все недочеты и подарки вернули на прилавки магазинов.