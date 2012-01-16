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На двух центральных городских елках детские подарки выдавали с нарушениями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На двух центральных городских елках детские подарки выдавали с нарушениями

16 января 2012, 18:23ПроисшествияВалерия Лошкарева
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