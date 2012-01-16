В Нижнем Тагиле много фальшивок с логотипами Adidas, Lacoste, Umbro и Nike

Данный показатель почти в два раза больше, чем за I полугодие 2011 года,сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Активизироваласьборьба с нарушением авторских и смежных прав. Изъятые DVD-диски сзаписями в количестве 812 штук экспертизой уже признаны контрафактными.Спортивная одежда и обувь под марками известных фирм Adidas и Nike вколичестве 166 единиц направлена на экспертизу. Реализация продукциипроизводилась с нарушением прав правообладателя. Необходимые документы,подтверждающие подлинность известных товарных знаков, представлены небыли.

В общей сложности за прошедший год проведено 49специальных мероприятий. Из торговой сети изъято 1,5 тыс. единицфальшивых товаров. Все они признаны контрафактными. Ущерб, нанесенныйправообладателям товарных знаков, составляет 1,58 млн. рублей.

Чащевсего нарушения прав объектов интеллектуальной собственности,попадающие в поле внимания сотрудников Нижнетагильской таможни,наблюдаются в сфере производства продукции легкой промышленности (одеждаи обувь) и носителей информации (DVD-диски с записями), также объектамиконтрафактной продукции становятся товары с логотипами известныхторговых марок Adidas, Lacoste, Umbro, Nike.