В Нижнем Тагиле пьяная бабушка бросила своего внука умирать на пожаре

По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, в момент возгорания в квартире находилось 3 человека: две женщины и внук одной из них. Взрослые выпивали и потом легли отдохнуть. Родственницу маленького ребенка разбудил запах едкого дыма.

Она, недолго думая, спаслась, выпрыгнув из окна второго этажа. Выбираясь из квартиры, женщина получила ожоги 10 процентов тела. Ребенку и другой женщине спастись не удалось: они отравились дымом и угарными газами. По предварительным данным, пожар начался в результате замыкания электропроводки.