В Нижнем Тагиле пьяная бабушка бросила своего внука умирать на пожаре
16 января 2012, 15:06Происшествия
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Днём 15 января в 4-ом доме по улице Крымской в районе поселка Старатель произошел пожар, в результате которого погибли 2-летний ребенок и женщина. Еще одна женщина пострадала: у нее ожоги рук первой степени.
По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, в момент возгорания в квартире находилось 3 человека: две женщины и внук одной из них. Взрослые выпивали и потом легли отдохнуть. Родственницу маленького ребенка разбудил запах едкого дыма.
Она, недолго думая, спаслась, выпрыгнув из окна второго этажа. Выбираясь из квартиры, женщина получила ожоги 10 процентов тела. Ребенку и другой женщине спастись не удалось: они отравились дымом и угарными газами. По предварительным данным, пожар начался в результате замыкания электропроводки.
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