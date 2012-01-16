В Нижнем Тагиле ВАЗ столкнулся с фонарным столбом, водитель погиб
16 января 2012, 11:14Происшествия
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15 января в 5:20 водитель автомобиля ВАЗ-21124, у д.6 по ул. Горбуновская допустил наезд на электроопору. После столкновения машина опрокинулась.
Водитель, мужчина 1987 г.р., житель п. Черноисточинск, от полученных травм скончался до приезда бригады «Скорой помощи», сообщили в отделениипропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
Автомобиль и электроопора от удара получили повреждения.
Предварительная причина ДТП – несоответствие скорости конкретным условиям.
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