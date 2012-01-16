В Свердловской области в квартире обнаружен мертвый младенец

По данным пресс-службы СК РФ Свердловской области, 13 января в отделение полиции Ирбитского района Свердловской области поступила информация о том, что в квартире дома одной из деревень района обнаружен мертвый новорожденный малыш. Следователи организовали проверку по факту сообщения.

По заявлению матери ребенка, 13 января у нее случились преждевременные роды, и малыш родился уже мертвым. В ходе проверки назначено медицинское исследование с целью установить, действительно ли ребенок является мертворожденным. Произведен опрос родственников и соседей роженицы. По результатам проверки следствием будет вынесено решение.