В Свердловской области в квартире обнаружен мертвый младенец
16 января 2012, 11:04Происшествия
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23-летняя мать ребенка утверждает, что ребенок родился мертвым. Женщина на учет по беременности не вставала.
По данным пресс-службы СК РФ Свердловской области, 13 января в отделение полиции Ирбитского района Свердловской области поступила информация о том, что в квартире дома одной из деревень района обнаружен мертвый новорожденный малыш. Следователи организовали проверку по факту сообщения.
По заявлению матери ребенка, 13 января у нее случились преждевременные роды, и малыш родился уже мертвым. В ходе проверки назначено медицинское исследование с целью установить, действительно ли ребенок является мертворожденным. Произведен опрос родственников и соседей роженицы. По результатам проверки следствием будет вынесено решение.
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