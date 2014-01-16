Обрушение лифта в Нижнем Тагиле. Комментируют специалисты

Ирина Рыбалко, заместитель главного врача по технике, сообщает, что на уровне пятого этажа грузопассажирский лифт начал падать. Сработала система безопасности, кабина резко затормозила. В момент происшествия в кабине находилось несколько человек. Травмы получили две сотрудницы больницы. У одной женщины – вывих коленного сустава, повреждение связок, у другой – сотрясение головного мозга. Остальные участники не пострадали.

Что касается «истории» лифта: он был выпущен в 1983 году, поэтому требовал замены. В феврале прошлого года он проходил техническое обследование, находился в технической эксплуатации организации «Тагиллифт». С 1 января 2014 года не обслуживался, так как договор не был заключен.

Надо прекратить заниматься продлением сроков эксплуатации таких потенциально опасных механизмов, как лифты, и увеличить темпы их замены по программе развития города. Я приложу для этого все усилия категорично заявил глава города Сергей Носов.

Детальным обследованием лифта и выявлением причин инцидента займется специально созданная комиссия с участием представителей Ростехнадзора, а тем временем специалисты уже называют возможные причины обрушения кабины. На вопросы отвечает Кочетков Евгений Дмитриевич, технический директор группы компаний «Городской центр экспертиз».

Какие возможные причины обрушения лифта?

– Наиболее вероятными причинами являются обрыв троса, отказ в системе управления или, может, просто «разошлась» шахта, т.е. разошлись строительные конструкции лифтовой шахты, а вслед за ними и направляющие, по которым движется лифт. Самое главное, что вовремя сработали ловители, и пострадали только два человека.

Кто несёт ответственность за лифтовое оборудование?

– Ответственность несёт обслуживающая компания. Ежегодно специалисты в соответствии с техническим регламентом о безопасности лифтов должны проводить техническое освидетельствование (контроль целостности троса, параллельность направляющих, исправность тормозов и т.д.). У каждого лифта есть свой нормативный срок службы, который прописан в паспорте. Раньше лифты идентифицировались как особо опасные объекты (ОПО, 3 тип опасности), Ростехнадзор в полном объёме осуществлял за ними надзор в соответствии с требованиями нормативной технической документацией и давал заключение о годности лифтов к эксплуатации. Но затем, к сожалению, эту систему упразднили. С момента вступления в силу технического регламента о безопасности лифтов, деятельность Ростехнадзора была возобновлена, но именно в рамках определённых требований – проверяются только несколько позиций. А это значит, что контроль значительно снижен по сравнению с тем, что было раньше. Удивляться подобным ЧП не приходится.