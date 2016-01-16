В Челябинске десятиклассник скончался на тренировке по баскетболу
16 января 2016, 10:50ПроисшествияMaurice
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Челябинские правоохранители проводят проверку по факту смерти 16-летнего подростка.
Во время тренировки школьник упал на пол и скончался. Прибывшие на место следователи не обнаружили на теле следов насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Трагедия произошла утром 14 января в одной из школ Курчатовского района.
По предварительным данным, подросток упал на пол во время тренировки по баскетболу и скончался говорится в сообщении ведомства.
Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле подростка обнаружено не было. СК РФ проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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