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В Челябинске десятиклассник скончался на тренировке по баскетболу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Челябинске десятиклассник скончался на тренировке по баскетболу

16 января 2016, 10:50ПроисшествияMaurice
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