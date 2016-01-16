В Челябинске десятиклассник скончался на тренировке по баскетболу

Во время тренировки школьник упал на пол и скончался. Прибывшие на место следователи не обнаружили на теле следов насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла утром 14 января в одной из школ Курчатовского района.

По предварительным данным, подросток упал на пол во время тренировки по баскетболу и скончался говорится в сообщении ведомства.