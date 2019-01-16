Банда похитителей платёжных терминалов поймана в Екатеринбурге

В конце декабря 2018 года злоумышленники похитили платежный терминал из магазина и уехали с места преступления на автомобиле. После этого, выехав на окраину города, они вскрыли устройство, в котором находилось 84 тысячи рублей.

Через месяц мужчины были задержаны. Когда сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, в котором ехали обвиняемые, в багажнике был найден еще один терминал. При задержании один из злоумышленников попытался сбежать.

Мужчины сообщили, что украли устройство в Первоуральске.