Банда похитителей платёжных терминалов поймана в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержаны двое жителей среднеазиатской республики. Мужчины подозреваются в серии краж платежных терминалов.
В конце декабря 2018 года злоумышленники похитили платежный терминал из магазина и уехали с места преступления на автомобиле. После этого, выехав на окраину города, они вскрыли устройство, в котором находилось 84 тысячи рублей.
Через месяц мужчины были задержаны. Когда сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, в котором ехали обвиняемые, в багажнике был найден еще один терминал. При задержании один из злоумышленников попытался сбежать.
Мужчины сообщили, что украли устройство в Первоуральске.
Было установлено, что трое мужчин приехали в Екатеринбург специально для совершения преступлений. Каждому из подозреваемых грозит по семь лет тюрьмы, полицейские разыскивают третьего участника похищений, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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