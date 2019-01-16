Двое детей отравились угарным газом в Сухом Логу из-за поломки газового нагревателя
Сегодня, 15:23ПроисшествияФото: wikipedia.org
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В Сухом Логу прокуратура организовала проверку по факту отравления угарным газом двоих несовершеннолетних из-за неисправности газового водонагревателя.
13 января в больницу Сухого Лога были доставлены двое несовершеннолетних детей. Медики диагностировали у них отравление угарным газом. Выявлено отсутствие тяги в дымоходе вследствие того, что дымоход забит из-за частичного обрушения.
В квартире, в которой отравились дети, обследование дымоходов и вентиляционных каналов проводилось только в марте 2018 года, тогда как в других квартирах оно осуществлялось трижды за год. Причиной такого нарушения стало длительное отсутствие жильцов в данном помещении.
Организована проверка по данному происшествию, в результате которой будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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