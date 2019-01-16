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Двое детей отравились угарным газом в Сухом Логу из-за поломки газового нагревателя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое детей отравились угарным газом в Сухом Логу из-за поломки газового нагревателя

Сегодня, 15:23ПроисшествияФото: wikipedia.org
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