Двое детей отравились угарным газом в Сухом Логу из-за поломки газового нагревателя

13 января в больницу Сухого Лога были доставлены двое несовершеннолетних детей. Медики диагностировали у них отравление угарным газом. Выявлено отсутствие тяги в дымоходе вследствие того, что дымоход забит из-за частичного обрушения.

В квартире, в которой отравились дети, обследование дымоходов и вентиляционных каналов проводилось только в марте 2018 года, тогда как в других квартирах оно осуществлялось трижды за год. Причиной такого нарушения стало длительное отсутствие жильцов в данном помещении.