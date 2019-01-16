Собака укусила за лицо двухлетнюю девочку в Среднеуральске

15 января крупная собака напала на ребенка и укусила за лицо. Скорая прибыла на место происшествия через 15 минут. Ребенка госпитализировали в больницу Екатеринбурга для операции. Информацию об этом опубликовала в соцсети мама пострадавшей девочки.