Собака укусила за лицо двухлетнюю девочку в Среднеуральске
Сегодня, 17:53ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Среднеуральске на двухлетнего ребенка напала собака. Животное укусило девочку за лицо.
15 января крупная собака напала на ребенка и укусила за лицо. Скорая прибыла на место происшествия через 15 минут. Ребенка госпитализировали в больницу Екатеринбурга для операции. Информацию об этом опубликовала в соцсети мама пострадавшей девочки.
Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливается, является ли животное домашним или бездомным. Судебно-медицинская проверка также исследует степень тяжести нанесенного девочке вреда, информирует URA.RU.
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