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Взятка и мошенничество: замдиректора интерната для инвалидов в Серове получил 4 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Взятка и мошенничество: замдиректора интерната для инвалидов в Серове получил 4 года

Сегодня, 19:15ПроисшествияФото: pixabay.com
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