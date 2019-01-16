Взятка и мошенничество: замдиректора интерната для инвалидов в Серове получил 4 года

Заместитель директора с января 2011 по апрель 2012 года поставил ИП условие, что поставка продуктов в учреждение будет осуществляться с выделением ему 5% от полученной прибыли. Таким образом он смог получить от поставщика 379 тысяч 900 рублей.

Кроме этого, мужчина организовал фиктивное трудоустройство своего приятеля и получил с декабря 2015 по июль 2017 года 143 тысячи 500 рублей. Денежные средства, перечисляемые на карту «работника», бывший заместитель использовал для своих нужд.

Когда правоохранительные органы начали проверку в отношении подсудимого, бывший замдиректора переписал автомобиль и нежилое помещение на свою мать. Серовский горсуд признал сделку фиктивной.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признан виновным по статьям: «Получение взятки в крупном размере», «Мошенничество с использованием служебного положения».