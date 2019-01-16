Житель Свердловской области лишился компьютера из-за долга за электричество

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по должникам Свердловской области. В ходе мероприятия судебные приставы изъяли у свердловчан электроприборы: телевизоры, телефоны и бытовую технику.

У жителя поселка Бисерть был изъят компьютер, так как он не совершал платежи за электроэнергию с 2015 года, сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».