Житель Свердловской области лишился компьютера из-за долга за электричество
Сегодня, 19:58ПроисшествияФото: pixabay.com
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Житель поселка Бисерть лишился компьютера из-за долга за электричество, который он не выплачивал с 2015 года.
Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по должникам Свердловской области. В ходе мероприятия судебные приставы изъяли у свердловчан электроприборы: телевизоры, телефоны и бытовую технику.
У жителя поселка Бисерть был изъят компьютер, так как он не совершал платежи за электроэнергию с 2015 года, сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».
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