Жители дома и охранники «Атомстройкомплекса» затеяли массовую драку в Екатеринбурге

13 января на детской площадке у дома по улице Амундсена, 135 произошло возгорание будки, где находились охранники «Атомстройкомплекса», контролирующие порядок на участке строительства ЖК Woods. В поджоге обвинили местных жителей, с которыми у организации имеются противоречия касаемо половины детской площадки, на которой планируется вести строительные работы.

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Словесная перепалка между гуляющими с детьми жителями и охранниками привела к массовой драке. Со слов жильцов дома, на помощь охране прибыли ещё около десятка крепких парней. На место вызвали наряд полиции, завидев который подмога и охранники бросились бежать.

Заявления приняты в ОП №4. Получившие телесные повреждения жители дома направлены на судмедэкспертизу. По итогам будет принято процессуальное решение,сообщила руководитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Каргаполова.