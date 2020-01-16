Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

После послания Путина правительство РФ подало в отставку

На детский сад в Нижнем Тагиле подали в суд из-за перелома ключицы у 5-летней девочки

В Нижнем Тагиле ледовый городок на Театральной площади покрылся трещинами

«Люди разучились ждать». Как «Тагильский трамвай» конкурирует с авто и маршрутками

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«Уральские пельмени» пошутили над увольнением медиков в Нижнем Тагиле

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Под Нижним Тагилом умер 22-летний солдат-срочник из Серпухова

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