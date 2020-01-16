Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
Сегодня, 20:26ПроисшествияФото: МВД по Республике Коми
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Генерал-майора Виктора Половникова задержали по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В отношении министра внутренних дел по Республике Коми возбуждено уголовное дело. Глава МВД был задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Половникова.
Половников возглавляет МВД по Коми с мая 2015 года.
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