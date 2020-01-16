Один умер и один ранен. В здании суда в Кузбассе произошла стрельба
Сегодня, 09:49ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Утром 16 января в здании мирового суда в Новокузнецке произошла стрельба. В результате инцидента смертельные ранения получил судебный пристав, также пострадала женщина, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра медицины катастроф.
По предварительной информации, стрельбу открыл один из подсудимых. Во время заседания мужчина вышел на улицу, взял оружие и открыл стрельбу в здании суда, ранив пристава, пытавшегося его остановить, затем прошел в зал заседаний и выстрелил в женщину, предположительно, являвшуюся свидетелем по его делу. Стрелок задержан.
Работник ФССП скончался в машине скорой помощи. Женщину экстренно оперируют, в лице у нее застряла дробь, а также повреждены ноги.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей