Один умер и один ранен. В здании суда в Кузбассе произошла стрельба

По предварительной информации, стрельбу открыл один из подсудимых. Во время заседания мужчина вышел на улицу, взял оружие и открыл стрельбу в здании суда, ранив пристава, пытавшегося его остановить, затем прошел в зал заседаний и выстрелил в женщину, предположительно, являвшуюся свидетелем по его делу. Стрелок задержан.