В Тагиле медики заявили о поимке вора. В полиции оказалось, что он просто искал ключи

Инцидент произошёл в ночь на 30 декабря. В январе поликлиника через соцсети рассказала о нём, объявив задержанного злоумышленником. Но, как пояснили в МУ МВД «Нижнетагильское», преступного умысла в действиях мужчины не нашли.

Он видимо проходил мимо, и уронил ключи в этот приямок,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Скриншот публикации нижнетагильской поликлиники №3 Фото: группа "ВКонтакте" городской поликлиники №3

Отметим, ранее неизвестные, по словам сотрудников поликлиники, похитили четыре ограждения возле их здания.

Как пояснила [сторож] Светлана Молчанова, в ночь с 29 на 30 декабря 2019 года она находилась в смене по ночной охране здания поликлиники.Около 3 часов 40 минут утра она услышала подозрительные металлические стук и скрежет.Выглянув в окно, она увидела мужчину, пытавшегося снять защитное ограждение с приямка окна цокольного этажа. Ранее неизвестными злоумышленниками уже были похищены четыре ограждения, поэтому действия неизвестного были правильно оценены как преступные, через установленную систему охраны вызван наряд ЧОП «Дельта-2».Оперативно прибывшие сотрудники частного охранного предприятия задержали мужчину и, в свою очередь, вызвали наряд полиции,сообщается в посте поликлиники в ВК.