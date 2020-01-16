В Тагиле медики заявили о поимке вора. В полиции оказалось, что он просто искал ключи
Поликлиника № 3 Нижнего Тагила объявила о поимке вора. Представители учреждения сообщили, что некий мужчина пытался украсть металлические ограждения с приямка возле здания, но бдительный сторож вызвал охранников, которые в свою очередь сдали того полиции. Однако в отделении выяснилось, что мужчина просто искал ключи.
Инцидент произошёл в ночь на 30 декабря. В январе поликлиника через соцсети рассказала о нём, объявив задержанного злоумышленником. Но, как пояснили в МУ МВД «Нижнетагильское», преступного умысла в действиях мужчины не нашли.
Он видимо проходил мимо, и уронил ключи в этот приямок,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Отметим, ранее неизвестные, по словам сотрудников поликлиники, похитили четыре ограждения возле их здания.
Как пояснила [сторож] Светлана Молчанова, в ночь с 29 на 30 декабря 2019 года она находилась в смене по ночной охране здания поликлиники.Около 3 часов 40 минут утра она услышала подозрительные металлические стук и скрежет.Выглянув в окно, она увидела мужчину, пытавшегося снять защитное ограждение с приямка окна цокольного этажа. Ранее неизвестными злоумышленниками уже были похищены четыре ограждения, поэтому действия неизвестного были правильно оценены как преступные, через установленную систему охраны вызван наряд ЧОП «Дельта-2».Оперативно прибывшие сотрудники частного охранного предприятия задержали мужчину и, в свою очередь, вызвали наряд полиции,сообщается в посте поликлиники в ВК.
Также представители медучреждения сообщили, что по факту произошедшего 30 декабря было подано заявление. В полиции рассказали, что в возбуждении уголовного дела отказано.