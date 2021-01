В Екатеринбурге мужчина мужчина провалился в подвал подъезда дома, который был затоплен кипятком. Он получил ожоги.

Инцидент случился на улице 40-летия Октября. Накануне там произошла коммунальная авария. Из-за нее подвал затопило горячей водой и начало подтапливать первый этаж. Мужчина провалился в подвал, залитый кипятком и получил серьезные ожоги, ему вызывали скорую помощь, пишет Е1. Напомним, 11 января в Каменске-Уральском мужчина погиб в квартире после того, как прорвало трубу с кипятком. В Каменске-Уральском мужчина погиб в квартире после прорыва трубы с кипятком

