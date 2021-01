В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в нападении с ножом на женщину. Пытаясь отобрать сумку, он отрезал ей два пальца.

На поимку подозреваемого потребовалось больше недели. В процессе задержания молодой человек не оказал сопротивления. Он рассказал, что планировал убить женщину. На данный момент екатеринбуржца проверяют на участие в аналогичных преступлениях, сообщает Е1 со ссылкой на источник в областном следственном комитете. Напомним, 8 января в Екатеринбурге грабитель пытался отобрать у женщины сумку и отрезал ей два пальца, после чего скрылся. В Екатеринбурге грабитель отрезал жертве два пальца при попытке похищения сумки

