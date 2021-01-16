В Екатеринбурге водитель гоняющего на «бублике» экстремала получил штраф

В Екатеринбурге водитель гоняющего на «бублике» экстремала получил штраф

Сегодня, 18:45ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности водителя, перевозившегося по центру города пассажира на «бублике», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В процессе разбирательства стало известно, что машиной «Ниссан Лаурель» управлял 31-летний екатеринбуржец, стаж вождения которого составляет три года. Он рассказал, что 15 января они с друзьями решили привязать к задней части его автомобиля тюбинг и проехаться по городу. Происходящее они сняли на камеру и разместили в соцсети «Инстаграм».

В результате в отношении водителя были возбуждены административные дела по статье 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности), статье 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора) и статье 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей). Теперь водителю грозит штраф по 1000 рублей за каждое нарушение.

Отмечается, что в отношении 25-летнего пассажира «бублика» также было возбуждено административное дело по статье 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Ответственность по данной статье предусматривает штраф в размере 500 рублей.

Напомним, заезд екатеринбуржца по центру города на «бублике», привязанному к автомобилю, был запечатлен на видео. Экстремал лавировал в потоке автомобилей, а также пытался управлять движением тюбинга с помощью троса.

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