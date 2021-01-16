В Екатеринбурге водитель гоняющего на «бублике» экстремала получил штраф

В процессе разбирательства стало известно, что машиной «Ниссан Лаурель» управлял 31-летний екатеринбуржец, стаж вождения которого составляет три года. Он рассказал, что 15 января они с друзьями решили привязать к задней части его автомобиля тюбинг и проехаться по городу. Происходящее они сняли на камеру и разместили в соцсети «Инстаграм».