В Кировграде восстановлено отопление в 18 многоквартирных домах и детском саду

Работники аварийно-восстановительной бригады ликвидировали аварию в 13.00 и в квартиры жителей вернулось тепло.
Другая авария произошла в поселке Нейво-Рудянка, на улице Молодцова, 15. Там из-за утечки на теплосети без отопления остался один многоквартирный дом.
Наши сотрудники за полтора часа устранили повреждение и возобновили подачу тепла потребителям,рассказал начальник Кировградского РТС ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» Дмитрий Гнусов
Кроме того, энергетики продолжают восстановительные работы на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм на улице Кировградская в районе домов № 24 и 28. Утечку выявили 11 января, однако из-за сильных морозов ремонт перенесли до повышения температуры воздуха.
На месте аварии работают две бригады: 12 человек и три единицы техники. Под ограничение теплоснабжения попали более 30 многоквартирных домов. Завершить работы и восстановить подачу тепла жителям Кировграда специалисты планируют субботе.
Напомним, сегодня утром у здания администрации Ленинского района Нижнего Тагила произошла коммунальная авария. Горячая вода разлилась на проезжую часть до парка Бондина.