В Кировграде восстановлено отопление в 18 многоквартирных домах и детском саду

15 января в Кировграде из-за прорыва трубы на улице 40 лет Октября без отопления остались 18 многоквартирных домов и детский сад № 3, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».

Работники аварийно-восстановительной бригады ликвидировали аварию в 13.00 и в квартиры жителей вернулось тепло. Другая авария произошла в поселке Нейво-Рудянка, на улице Молодцова, 15. Там из-за утечки на теплосети без отопления остался один многоквартирный дом. Наши сотрудники за полтора часа устранили повреждение и возобновили подачу тепла потребителям,рассказал начальник Кировградского РТС ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» Дмитрий Гнусов Кроме того, энергетики продолжают восстановительные работы на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм на улице Кировградская в районе домов № 24 и 28. Утечку выявили 11 января, однако из-за сильных морозов ремонт перенесли до повышения температуры воздуха. На месте аварии работают две бригады: 12 человек и три единицы техники. Под ограничение теплоснабжения попали более 30 многоквартирных домов. Завершить работы и восстановить подачу тепла жителям Кировграда специалисты планируют субботе. Напомним, сегодня утром у здания администрации Ленинского района Нижнего Тагила произошла коммунальная авария. Горячая вода разлилась на проезжую часть до парка Бондина. В Нижнем Тагиле дорогу у парка Бондина топит горячая вода

