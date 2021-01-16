В Кировграде восстановлено отопление в 18 многоквартирных домах и детском саду

Кроме того, энергетики продолжают восстановительные работы на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм на улице Кировградская в районе домов № 24 и 28. Утечку выявили 11 января, однако из-за сильных морозов ремонт перенесли до повышения температуры воздуха.