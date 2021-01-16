В Кировграде восстановлено отопление в 18 многоквартирных домах и детском саду

В Кировграде восстановлено отопление в 18 многоквартирных домах и детском саду

Сегодня, 13:34ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
15 января в Кировграде из-за прорыва трубы на улице 40 лет Октября без отопления остались 18 многоквартирных домов и детский сад № 3, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».

Работники аварийно-восстановительной бригады ликвидировали аварию в 13.00 и в квартиры жителей вернулось тепло.

Другая авария произошла в поселке Нейво-Рудянка, на улице Молодцова, 15. Там из-за утечки на теплосети без отопления остался один многоквартирный дом.

Наши сотрудники за полтора часа устранили повреждение и возобновили подачу тепла потребителям,рассказал начальник Кировградского РТС ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» Дмитрий Гнусов

Кроме того, энергетики продолжают восстановительные работы на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм на улице Кировградская в районе домов № 24 и 28. Утечку выявили 11 января, однако из-за сильных морозов ремонт перенесли до повышения температуры воздуха.

На месте аварии работают две бригады: 12 человек и три единицы техники. Под ограничение теплоснабжения попали более 30 многоквартирных домов. Завершить работы и восстановить подачу тепла жителям Кировграда специалисты планируют субботе.

Напомним, сегодня утром у здания администрации Ленинского района Нижнего Тагила произошла коммунальная авария. Горячая вода разлилась на проезжую часть до парка Бондина.

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