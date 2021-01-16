В России была убита главный редактор крупного регионального издания

В России была убита главный редактор крупного регионального издания

Сегодня, 17:13ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В России была убита главный редактор портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова. Ей нанесли ножевые ранения.

Предполагается, что причинной смерти послужил конфликт на бытовой почве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Не исключается, что подозреваемым является бывший муж убитой журналистки, пишет издание Mash. Мужчина сам пришел к сотрудникам правоохранительных органов. Он рассказал, что приехал к Жанне Шепляковой забрать детей, но получил отказ. Отмечается, что ранее женщина жаловалась на поведение супруга после развода и по телефону просила помощи. У нее остались двое сыновей.

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