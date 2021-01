В России была убита главный редактор крупного регионального издания

В России была убита главный редактор портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова. Ей нанесли ножевые ранения.

Предполагается, что причинной смерти послужил конфликт на бытовой почве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Не исключается, что подозреваемым является бывший муж убитой журналистки, пишет издание Mash. Мужчина сам пришел к сотрудникам правоохранительных органов. Он рассказал, что приехал к Жанне Шепляковой забрать детей, но получил отказ. Отмечается, что ранее женщина жаловалась на поведение супруга после развода и по телефону просила помощи. У нее остались двое сыновей.

