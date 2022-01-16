13-летняя девочка пострадала в аварии у деревни Косулино в Свердловской области

48-летняя должница за рулем Volvo выехала на встречку в Арамиле, где столкнулась с грузовой ГАЗелью Луидор-300Z6. В результате аварии пострадала 13-летняя пассажирка иномарки, а виновницу ДТП привлекли за неуплату штрафов.

Авария произошла около 13 часов 15 января в поселке Арамиль Сысертского района Свердловской области. Как рассказали редакции в УГИБДД региона, свердловчанка при повороте вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Луидор-300Z6. За рулем грузовика был 30-летний свердловчанин. Фото: УГИБДД по Свердловской области В результате столкновения автомобилей пострадала 13-летняя пассажирка иномарки — медики осмотрели девочку и диагностировали у нее телесные повреждения в виде ушибленной раны головы. После осмотра врачами девочку отпустили домой. Виновница аварии 16 раз нарушала ПДД, причем 7 штрафов у жительницы Екатеринбурга так и не были оплачены. В итоге свердловчанку привлекли по статье 20.25 КоАП РФ. Женщине грози до 15 суток ареста. ДТП с такси «Успех» и легковушкой произошло на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

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