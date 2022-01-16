2-летняя девочка пострадала в ДТП с участием такси «Успех» в Нижнем Тагиле

2-летняя девочка пострадала в ДТП с участием такси «Успех» в Нижнем Тагиле
2-летняя девочка пострадала в ДТП с участием такси «Успех» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:45ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Три человека получили травмы в результате ДТП с такси «Успех» в Нижнем Тагиле. Среди пострадавших — двухлетняя пассажирка такси, которая перевозилась без детского автокресла.

Авария произошла около 21 часа 15 января при выезде с улицы Валегинской на Алтайскую в Нижнем Тагиле. Как рассказали редакции в ОГИБДД, 62-летний житель Верхней Салды за рулем Lada Kalina (такси «Успех») не уступил дорогу при повороте налево с улицы Боровая ехавшему навстречу BMW X2. За рулем иномарки находился 36-летний житель Екатеринбурга.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В результате аварии пострадали три человека. Двухлетняя пассажирка такси «Успех» была госпитализирована в детскую горбольницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением. Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован в состоянии шока в ЦГБ № 1 с диагнозами: закрытый перелом бедер со смещением, закрытый перелом левого луча в типичном месте, закрытый перелом левой ключицы.

22-летняя пассажирка иномарки после осмотра медиками была доставлена в ЦГБ № 1 с тупой травмой живота, переломом таза, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением.

Видео:tagilcity.ru

Сотрудники госавтоинспекции выяснили, что ребенок ехал в такси без детского удерживающего устройства — все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель такси имеет стаж 44 года, за нарушение ПДД в 2021 и 2022 годах не привлекался. У управлявшего иномаркой екатеринбуржца за плечами водительский стаж в 12 лет и 10 нарушений ПДД в прошлом году.

Освидетельствование на состояние опьянения показало, что управлявший BMW X2 свердловчанин в момент ДТП был трезв. Другой водитель будет обследован в медучреждении. Помимо этого, салдинца привлекут к ответственности за вождение такси без путевого листа, а также превышение допустимого количества пассажиров и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
дтпГИБДДинспектор ГИБДДДТП с участием детей
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы