2-летняя девочка пострадала в ДТП с участием такси «Успех» в Нижнем Тагиле

Три человека получили травмы в результате ДТП с такси «Успех» в Нижнем Тагиле. Среди пострадавших — двухлетняя пассажирка такси, которая перевозилась без детского автокресла.

Авария произошла около 21 часа 15 января при выезде с улицы Валегинской на Алтайскую в Нижнем Тагиле. Как рассказали редакции в ОГИБДД, 62-летний житель Верхней Салды за рулем Lada Kalina (такси «Успех») не уступил дорогу при повороте налево с улицы Боровая ехавшему навстречу BMW X2. За рулем иномарки находился 36-летний житель Екатеринбурга. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила В результате аварии пострадали три человека. Двухлетняя пассажирка такси «Успех» была госпитализирована в детскую горбольницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением. Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован в состоянии шока в ЦГБ № 1 с диагнозами: закрытый перелом бедер со смещением, закрытый перелом левого луча в типичном месте, закрытый перелом левой ключицы. 22-летняя пассажирка иномарки после осмотра медиками была доставлена в ЦГБ № 1 с тупой травмой живота, переломом таза, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением. Видео: tagilcity.ru Сотрудники госавтоинспекции выяснили, что ребенок ехал в такси без детского удерживающего устройства — все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель такси имеет стаж 44 года, за нарушение ПДД в 2021 и 2022 годах не привлекался. У управлявшего иномаркой екатеринбуржца за плечами водительский стаж в 12 лет и 10 нарушений ПДД в прошлом году. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что управлявший BMW X2 свердловчанин в момент ДТП был трезв. Другой водитель будет обследован в медучреждении. Помимо этого, салдинца привлекут к ответственности за вождение такси без путевого листа, а также превышение допустимого количества пассажиров и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. ДТП с такси «Успех» и легковушкой произошло на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

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