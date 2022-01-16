Без вести пропавший уралец пролежал в снегу более пяти часов и остался жив

Без вести пропавший уралец пролежал в снегу более пяти часов и остался жив
Без вести пропавший уралец пролежал в снегу более пяти часов и остался жив
Сегодня, 19:17ПроисшествияФото: УМВД по Челябинской области
На Южном Урале разыскали без вести пропавшего мужчину. 53-летний челябинец вышел из кафе и как будто в воду канул.

В Чебаркуле вчера искали пропавшего 53-летнего мужчину. Произошло это, когда он ушел из кафе, в котором семья отмечала день рождения. Поздравляли его сестру, а когда вернулись домой, то спохватились и обратились в полицию.

О пропаже мужчины заявила его 80-летняя мать. Женщина была встревожена, потому что на улице бушевала метель. Сын мог сбиться с пути и замерзнуть.

Полицейские выяснили, что горожанин пытался вызвать такси. Однако через некоторое время он аннулировал заказ и пошел в направлении дома пешком. Нашли его примерное в 600 метрах от заведения общепита. «Потеряшка» пролежал в сугробе более пяти часов и сильно окоченев, больше не мог говорить. Мать и сестра звонили на телефон, но руки мужчину не слушались.

Пострадавшего отнесли в служебную машину, отогрели и доставили в ближайшую больницу. Врачи диагностировали обморожение лица, рук и ног, после чего пациенту была оказана медицинская помощь и назначено необходимое лечение. Сейчас он в безопасности, в кругу своей семьи, сообщили в УМВД по Челябинской области.

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