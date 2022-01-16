Девушка-водитель в Нижнем Тагиле разбила припаркованный внедорожник

По словам очевидца, за рулем иномарки была девушка. Проехав на запрещающий сигнал светофора, автоледи не справилась с управлением. Машину повело к центру проезжей части, после чего она резко повернула к тротуару влетела в припаркованный внедорожник «Toyota Highlander». Далее виновница ДТП с места происшествия скрылась, но сотрудники ГИБДД нашли горожанку буквально «по горячим следам».