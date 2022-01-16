Девушка-водитель в Нижнем Тагиле разбила припаркованный внедорожник

Девушка-водитель в Нижнем Тагиле разбила припаркованный внедорожник
Девушка-водитель в Нижнем Тагиле разбила припаркованный внедорожник
Сегодня, 18:35ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
Днем 16 января в Нижнем Тагиле произошла дорожная авария. Как считают местные жители, ДТП спровоцировала девушка-водитель «Mazda 6».

Момент дорожной аварии в Нижнем Тагиле записал видеорегистратор автомобиля, который двигался в направлении перекрестка по улице Карасноармейской. Как сообщил водитель в соцсети, около 13.00 он ехал следом за ВАЗ-2107 мимо магазина «Перекресток», когда навстречу ему вылетела «Mazda 6» темного цвета.

Фото:«Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте»

По словам очевидца, за рулем иномарки была девушка. Проехав на запрещающий сигнал светофора, автоледи не справилась с управлением. Машину повело к центру проезжей части, после чего она резко повернула к тротуару влетела в припаркованный внедорожник «Toyota Highlander». Далее виновница ДТП с места происшествия скрылась, но сотрудники ГИБДД нашли горожанку буквально «по горячим следам».

Фото:«Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте»

За рулём «Mazda 6» была девушка 1995 года рождения, водительский стаж которой три года. Владельцем поврежденного «Toyota» является мужчина 1987 года рождения. Он за рулем более 16 лет. В момент дорожной аварии машина была пуста, сообщили TagilCity в отделе ГИБДД Нижнего Тагила.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют что произошло. Решается вопрос о медицинском освидетельствовании водителя «Mazda». А водители внедорожника и других автомобилей, поврежденных в результате аварии, подсчитывают материальный ущерб.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
дтппострадавшиемассовое дтпНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы