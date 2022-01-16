На Среднем Урале разыскивают двух без вести пропавших женщин

На Среднем Урале разыскивают двух без вести пропавших женщин
На Среднем Урале разыскивают двух без вести пропавших женщин
Сегодня, 16:17ПроисшествияФото: 1mi
Полицейские и волонтеры в Свердловской области продолжают розыск двух жен6щин, о судьбе которых ничего не известно с лета прошлого года.

Эти две женщины — жительницы Екатеринбурга. Одну из низ зовут Лариса Горбунова, а другую- Светлана Орлова. Они обе 1960 года рождения.

По сообщению волонтерской организации «Лиза Алерт», свердловчанки пропали еще 15 июля прошлого года. Горбунова нуждается в медицинской помощи. Она среднего роста, нормального телосложения. Глаза у нее карие, а волосы чёрные с проседью.

Фото:ЛизаАлерт

Светлана Орлова тоже возможно больна или травмирована. Рост без вести пропавшей — 165 сантиметров. Он точно такой же, как и у Ларисы Горбуновой. Глаза карие, волосы — тёмно-каштановые с проседью.

С информацией о без вести пропавших просят обращаться в ГУ МВД По Свердловской области по телефонам: 8 (343) 358-84-11, 02, 102, или в поисковый отряд «Лиза Алерт» по номеру: 8- 800- 700- 54- 52.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
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