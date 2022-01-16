На Среднем Урале с 3 января ищут без вести пропавшего подростка

На Среднем Урале с 3 января ищут без вести пропавшего подростка
На Среднем Урале с 3 января ищут без вести пропавшего подростка
Сегодня, 20:48ПроисшествияФото: Максим БОТАЛОВ / 1MI
С 3 января ничего не известно о 16-летнем жителе Екатеринбурга. Подросток ушел из дома и до настоящего момента о нем ничего не известно.

Сотрудники свердловской полиции и волонтерская организация «Лиза Алерт» разыскивают на Среднем Урале подростка. Это 16-летний Константин Коробицын. Тринадцать дней назад он вышел из дома в поселке Глубокое Екатеринбурга и исчез непонятно куда. Его местонахождения и судьба неизвестны.

Фото:ЛизаАлерт

Волонтеры просят обратить внимание на внешность тинейджера (на фото). Костя страдает ослабленным зрением и поэтому носит очки. Ростом он 170 сантиметров, нормального телосложения. Глава у юноши карие. Волосы — светло-русые.

С собой у подростка не было ничего. Был одет в чёрное пальто, такого же цвета брюки, шапку и ботинки, сообщают волонтеры. Всех, кому что-либо известно о Константине Коробицыне, просят сообщать в полицию по телефонам 02, 102 или в организацию «Лиза Алерт» по номеру: 8- 800- 700- 54-52.

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Екатеринбург
Свердловская областьмальчикпропалпропалиЕкатеринбургподросток
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