Продуктовую базу в Екатеринбурге закрыли из-за торговли просрочкой

Предпринимателей «накрыли» с поличным, когда они отгружали очередную партию просроченного продовольствия. При виде полицейских они сказали покупателям уйти и стали нагло врать, что покупали продукты питания через сайт объявлений в Интернете, но якобы не для сбыта, а только собственного употребления.