Продуктовую базу в Екатеринбурге закрыли из-за торговли просрочкой

Детское питание, конфеты, мясо, сухие корма. Эти другие продукты питания были найдены в Екатеринбурге, на одном из продовольственных складов, на улице Комсомольской, 72а.
База располагалась в подвале и бойко торговала просрочкой, сообщили в «Народном контроле». Для этого ее создатели в мессенджере WhatsApp создали сразу несколько чатов. Объемы продаж росли, но на чрезмерно низкие цены обратили внимание и нанесли бизнесменам визит. Ими оказались двое местных жителей.
Предпринимателей «накрыли» с поличным, когда они отгружали очередную партию просроченного продовольствия. При виде полицейских они сказали покупателям уйти и стали нагло врать, что покупали продукты питания через сайт объявлений в Интернете, но якобы не для сбыта, а только собственного употребления.
Поставщика «просрочки» сейчас пытаются «вычислить», ведь добровольно о своей «кормушке» предприниматели не сообщили, сообщает Е1.