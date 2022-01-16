Супружеская пара в поселке на Среднем Урале насмерть отравилась суррогатом

Супружеская пара в поселке на Среднем Урале насмерть отравилась суррогатом
Супружеская пара в поселке на Среднем Урале насмерть отравилась суррогатом
Сегодня, 21:06ПроисшествияФото: pixabay.com
На Среднем Урале в поселке Карпунино от отравления паленой водкой погибла супружеская пара.

Несчастный случай произошел в Верхотурском районе. Суррогатным алкоголем, замаскированным под один из известных брендов, отравился 59-летний житель поселка Карпунино и его супруга.

Правоохранители установили, что всему виной действия местной пенсионерки. В доме пожилой сельчанки были найдены девять бутылок водки с наклейками «Царская охота», «Застольная», и «Орлиная охота». Женщина уже созналась, что затаривалась в Алапаевске и сбывала в магазине суррогат.

По факту смертелного отравления людей возбуждено уголовное дело. Сбытчик паленой водки, которую изготавливали из технического спирта со смертельно опасным для здоровья человека метанолом, задержан. С ним проводятся вледственные действия. В СК по Свердловской области пока никак не комментирует информацию, сообщает «КП — Екатеринбург», ссылаясь на свой источник.

Ранее нечто подобное произошло в Реже.

Материалы по теме:
Свердловская областьотравлениеалкогольсупруги
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы