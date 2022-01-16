Свердловчанин сдал полиции активистов «Народного контроля» из Верхней Пышмы

СРОО «Народный контроль» из Верхней Пышмы обвинили в клевете и самоуправстве после публикации ими материала о ремонте автомобиля. Оказалось, что эта организация является только одноименным клоном активистов из «Единой России».

Житель Верхней Пышмы Сергей обратился в полицию после «разоблачающего его действия» видео от активистов местного народного контроля. Согласно записи, общественники врываются в гаражный бокс, где снимают свердловчанина за ремонтом чужого автомобиля, называя его работу преступной. Сергея обвиняют в некачественном ремонте машин и хищении запчастей, после чего владелец автомобиля забирает своего «железного коня», якобы, не оплатив простой машины и стоимость запчастей, пишет Е1. После публикации данной записи хозяин гаража написал заявление в полицию. Сергей сообщил правоохранителям, что все лишь покупал запчасти на машину товарища за свой счет, позднее владелец автомобиля возвращал деньги свердловчанину на счет. Пострадавший от деятельности «Народного контроля» уралец подчеркнул, что ремонтом автомобиля он не занимался, а обвинения активистов не имеют под собой никакого основания. Сергей даже потребовал у них предоставить документы, которые подтвердят данный факт, в том числе, получения им почти 200 тысяч рублей за услуги. Редакция связалась с координатором проекта «Народный контроль» от партии «Единая Россия» Дмитрием Чукреевым в Екатеринбурге и выяснила, что в Верхней Пышме действует одноименный клон организации. Мы получаем много вопросов об их деятельности. Люди часто путают нас с ними. Хочу предупредить: у представителей нашего проекта нет никаких удостоверений, а все операции мы проводим совместно с правоохранительными или другими уполномоченными органами, выступаем как закупщики или понятые. Просто так никто не врывается, заявил изданию Дмитрий. Чукреев добавил, что подобного рода организации наделены всеми правами граждан, но не теми, что есть только у правоохранителей. Например, вскрывать чужой гараж и врываться туда активисты не имели права. Председателем СРОО «Народный контроль» в Верхней Пышме является экс-полицейский, который в 2011 году был осужден за взятки. По данным журналистов, свердловчанин уже попадал в поле зрения СМИ в связи с публикацией клона «Областной газеты». Бывший полицейский помимо этого занимается микрофинансами и учредил малоизвестное печатное издание. В Екатеринбурге сгорела машина координатора «Народного контроля»

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