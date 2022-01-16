Трех пьяных подростков поймали силовики Асбеста в новогодние праздники

В рамках профилактического мероприятия «Комендантский патруль» 16 детей были задержаны правоохранителями на улицах Асбеста в новогодние каникулы. 9 подростков угодили в отделы полиции, трое несовершеннолетних были пьяными.

За несоблюдение законодательства о нахождении несовершеннолетних на улице в темное время суток в Асбесте полицейский привлекли 16 местных жителей. Эти свердловчане получили штрафы за ненадлежащее исполнение ими родительских обязанностей, сообщили в МО «Асбестовский». Среди нарушивших закон несовершеннолетних трое были в состоянии алкогольного опьянения, еще один самостоятельно приобрел спиртное. 9 подростков силовики доставили в отдел полиции. «Комендантский патруль» проходил в Асбесте с 4 по 9 января. За время действия комендантского часа в Нижнем Тагиле задержаны десятки детей

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