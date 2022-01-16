В лобовом ДТП под Асбестом травмирован 16-летний подросток

На 17 километре дороги под Асбестом лоб в лоб столкнулись два автомобиля — «Датсун» и «Рено». Произошло это в 8.10 утра, сообщили в областном ГИБДД.
Первая машина двигалась со стороны поселка Белоярского в направлении города. Водитель не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, которая в тот момент была несвободной от транспорта.
Удар принял на себя автомобиль «Рено». За рулем этой машины была женщина. Она не пострадала, а вот у ее 16-летнего пассажира сотрясение головного мозга. Об этом заявили в больнице, куда экстренно доставили пострадавшего. От смертельных травм его и 47-летнюю автоледи спали ремни безопасности.
Причиной ДТП стала плохая реакция водителя «Датсун». Тест на алкоголь он не прошел и сознался в том, что вечером 15 января употреблял спиртное.