Неизвестные «художники» испортили агитплакаты одного из кандидатов в депутаты
16 февраля 2012, 16:04Происшествия
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Сообщение о порче агитплакатов одного из кандидатов в депутаты гордумы поступило вчера вечером в отдел полиции № 16. Неизвестные разрисовали три плаката на информационном стенде одного из рекламных агентств Нижнего Тагила по улице Циолковского.
Таким «художникам» в случае задержания грозит административная статья иштраф в зависимости от суммы причиненного ущерба, сообщили впресс-службе ММУ МВД России «Нижнетагильское».
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