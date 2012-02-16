В Нижнем Тагиле КАМАЗ сбил дорожного рабочего (ФОТО)

Им оказался дорожный рабочий 1980 года рождения, в злополучный момент посыпавший тротуары. Как видно на фотографиях с места ДТП, рядом стоял грузовой автомобиль, наполненный щебнем. Мужчина жив, но получил серьезные травмы: перелом костей правой голени и стопы. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в больницу. Причины ДТП устанавливаются.