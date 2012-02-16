В Нижнем Тагиле КАМАЗ сбил дорожного рабочего (ФОТО)
16 февраля 2012, 15:46Происшествия
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Сегодня в 09:50 на улице Красноармейской напротив магазина «Эрал» водитель автомобиля Камаз-55102 1957 года рождения допустил наезд на пешехода.
Им оказался дорожный рабочий 1980 года рождения, в злополучный момент посыпавший тротуары. Как видно на фотографиях с места ДТП, рядом стоял грузовой автомобиль, наполненный щебнем. Мужчина жив, но получил серьезные травмы: перелом костей правой голени и стопы. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в больницу. Причины ДТП устанавливаются.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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