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В центре Нижнего Тагила девочка, переходя дорогу не по зебре, попала под машину
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В центре Нижнего Тагила девочка, переходя дорогу не по зебре, попала под машину

16 февраля 2012, 10:51Происшествия
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