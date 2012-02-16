В центре Нижнего Тагила девочка, переходя дорогу не по зебре, попала под машину

Девочка 1998 г.р. переходила дорогу по ул. Садовой в неустановленномместе, из-за стоящего транспорта. Водитель автомобиля ВАЗ-21011,двигаясь по ул.Садовой, допустил наезд на ребенка. Девочка, учащаяся школы – интерната №15, с сотрясением головного мозга госпитализирована в ЦГБ№1.