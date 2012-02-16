Вчера 2 человека в Нижнем Тагиле едва не погибли в огне
В Нижнем Тагиле растет количество пострадавших на пожарах. Если сравнивать с началом прошлого года, то количество получивших травмы в огне увеличилось в три раза.
Накануне едва не погибли два человека. В среду около 9-ти утра огонь вспыхнул в одном из домиков коллективного сада УВЗ №3. Прибывшие пожарные обнаружили у горящего дома мужчину, который сам смог выбраться из огня.
Как рассказали в отделе дознания нижнетагильского Госпожнадзора, с ожогами третьей степени тяжести 45-летнего хозяина участка доставили в ЦГБ №1. У мужчины обгорело более 40% тела. Как только он придет в сознание, пожарные попытаются установить причину трагедии.
В другом пожаре пострадала 73-летняя пенсионерка. В квартире дома 37 по улице Ермака начался пожар между кухней и коридором. Прибывшие по вызову соседей огнеборцы обнаружили хозяйку квартиры, которая лежала у входной двери без сознания. С отравлением продуктами горения ее госпитализировали. Причины пожара сейчас устанавливаются.