Вчера 2 человека в Нижнем Тагиле едва не погибли в огне

Накануне едва не погибли два человека. В среду около 9-ти утра огонь вспыхнул в одном из домиков коллективного сада УВЗ №3. Прибывшие пожарные обнаружили у горящего дома мужчину, который сам смог выбраться из огня.

Как рассказали в отделе дознания нижнетагильского Госпожнадзора, с ожогами третьей степени тяжести 45-летнего хозяина участка доставили в ЦГБ №1. У мужчины обгорело более 40% тела. Как только он придет в сознание, пожарные попытаются установить причину трагедии.