В лесу под Нижним Тагилом найдены боевые гранаты

Взяв его, тагильчанка принесла находку домой. По словам женщины, в интернете она прочитала, что обнаруженные боеприпасы нужно незамедлительно сдать в полицию, что, законопослушная жительница Нижнего Тагила и сделала.

Баллистическое исследование найденных гранат и запалов к ним показало, что они являются боевыми и полностью пригодными к использованию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают, кто и когда оставил боеприпасы в лесу.