В лесу под Нижним Тагилом найдены боевые гранаты
16 февраля 2014, 09:30ПроисшествияЕвгения
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В лесу под Нижним Тагилом нашли боевые гранаты. Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, 8 февраля во время лыжной прогулки в лесном массиве неподалеку от лыжни на территории, прилегающей к Нижнетагильской социально-педагогической академии, местная жительница нашла пакет.
Взяв его, тагильчанка принесла находку домой. По словам женщины, в интернете она прочитала, что обнаруженные боеприпасы нужно незамедлительно сдать в полицию, что, законопослушная жительница Нижнего Тагила и сделала.
Баллистическое исследование найденных гранат и запалов к ним показало, что они являются боевыми и полностью пригодными к использованию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают, кто и когда оставил боеприпасы в лесу.
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