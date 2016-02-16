Год пешком: тагильчанина, скрывшегося с места ДТП с пострадавшими, нашли и наказали благодаря городским камерам (ФОТО)
16 февраля 2016, 18:40ПроисшествияАлександра Логинова
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Напомним, несколько дней назад в пригороде Нижнего Тагила произошло серьезное ДТП: человек сбил женщину и девочку, а потом скрылся с места аварии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Известно, что мужчина испугался ответственности и скрылся с места ДТП. При этом он бросил автомобиль в Кушве, хотя сам проживает в Нижнем Тагиле. Виновник аварии 1990 г.р. купил это авто всего несколько дней назад - 13 февраля.
Уже 16 февраля суд постановил лишить гражданина прав на 1 год. Также, после установления тяжести причиненного здоровью вреда, будут известны итоги административного расследования.
Стоит отметить, что номер автомобиля был установлен благодаря записям с камер системы «Безопасный город».
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© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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