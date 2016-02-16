Год пешком: тагильчанина, скрывшегося с места ДТП с пострадавшими, нашли и наказали благодаря городским камерам (ФОТО)

Известно, что мужчина испугался ответственности и скрылся с места ДТП. При этом он бросил автомобиль в Кушве, хотя сам проживает в Нижнем Тагиле. Виновник аварии 1990 г.р. купил это авто всего несколько дней назад - 13 февраля.