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Год пешком: тагильчанина, скрывшегося с места ДТП с пострадавшими, нашли и наказали благодаря городским камерам (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Год пешком: тагильчанина, скрывшегося с места ДТП с пострадавшими, нашли и наказали благодаря городским камерам (ФОТО)

16 февраля 2016, 18:40ПроисшествияАлександра Логинова
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