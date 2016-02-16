В Нижнем Тагиле лихач на BMW вылетел на «встречку» и устроил лобовое столкновение (ВИДЕО)

Вместо того чтобы повернуть в сторону здания налоговой службы на дорогу с односторонним движеним, иномарка поехала прямо на «встречку». При этом на видео с городских камер не заметно, что водитель пытался остановиться. В итоге автомобиль выехал на улицу с односторонним движением, где врезался «лоб в лоб» едущему навстречу кроссоверу Opel. От удара тот отбросило назад, прямо на Волгу, следовавшую чуть позади. Все три машины получили значительные повреждения, но, к счастью, никто не пострадал.