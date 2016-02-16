В Нижнем Тагиле лихач на BMW вылетел на «встречку» и устроил лобовое столкновение (ВИДЕО)
Стало известно о серьезном ДТП на улице Островского. Оно произошло сегодня, в начале дня, в половине одиннадцатого. У трамвайного кольца в Нижнем Тагиле столкнулись сразу три автомобиля. Инициатором аварии стал водитель на BMW, вылетевший на полосу встречного движения.
Вместо того чтобы повернуть в сторону здания налоговой службы на дорогу с односторонним движеним, иномарка поехала прямо на «встречку». При этом на видео с городских камер не заметно, что водитель пытался остановиться. В итоге автомобиль выехал на улицу с односторонним движением, где врезался «лоб в лоб» едущему навстречу кроссоверу Opel. От удара тот отбросило назад, прямо на Волгу, следовавшую чуть позади. Все три машины получили значительные повреждения, но, к счастью, никто не пострадал.
Зафиксировано столкновение трёх автомобилей. Пока рано говорить о том, кто виноват, это определит суд. Дело находится в процессе оформления сказали журналисту TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
К месту аварии немедленно выехала пожарная машина, но, к счастью, обошлось без пожара.
В середине ноября в Нижнем Тагиле на этой улице произошло ДТП с участием полицейского на иномарке. Даже представитель порядка оказался не застрахован от неприятности.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru