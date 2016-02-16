В Свердловской области три женщины отправились в больницу из-за упавшего с крыши льда
Проходя рядом с домами в период оттепелей, каждый из нас опасается падения на голову оторвавшейся сосульки. В Нижнем Тагиле от падающего льда уже пострадал как минимум один автомобиль. В Краснотурьинске произошло более печальное событие. Там лед упал прямо на голову пенсионерке.
12 февраля 71-летняя пенсионерка шла по своим делам. На улице Молодёжная на неё с крыши дома упал кусок льда. Полученная травма потребовала госпитализации женщины. Её выздоровление займет как минимум несколько дней. К счастью, дело не закончилось трагедией — пенсионерка получила сотрясение мозга и попала в больницу.
День спустя практически аналогичное происшествие было зафиксировано в Качканаре. Там от падения льда пострадали две женщины 50 и 48 лет. Они также получили сотрясение мозга и попали в больницу.
Этими случаями уже занимается местная прокуратура. В данный момент полиция опрашивает всех причастных к этому делу. Если происшествия полностью подтвердятся, то ответственных лиц ждут серьёзные неприятности. Прокуратура обещает принять самые жёсткие меры.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru