В Свердловской области три женщины отправились в больницу из-за упавшего с крыши льда

12 февраля 71-летняя пенсионерка шла по своим делам. На улице Молодёжная на неё с крыши дома упал кусок льда. Полученная травма потребовала госпитализации женщины. Её выздоровление займет как минимум несколько дней. К счастью, дело не закончилось трагедией — пенсионерка получила сотрясение мозга и попала в больницу.

День спустя практически аналогичное происшествие было зафиксировано в Качканаре. Там от падения льда пострадали две женщины 50 и 48 лет. Они также получили сотрясение мозга и попали в больницу.

Этими случаями уже занимается местная прокуратура. В данный момент полиция опрашивает всех причастных к этому делу. Если происшествия полностью подтвердятся, то ответственных лиц ждут серьёзные неприятности. Прокуратура обещает принять самые жёсткие меры.