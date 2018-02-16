Автомобиль «МАЗ» загорелся на трассе под Нижним Тагилом
16 февраля, 07:30Происшествия
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В вечернее время 15 февраля под Нижним Тагилом горел автомобиль.
Сюжеты: Нижний Тагил
Чрезвычайное происшествие случилось на Салдинском шоссе. Проезжающие мимо автомобилисты видели, как горел «МАЗ».
Возгорание началось около 6 часов вечера, пламя охватило салон автомобиля.
На место выезжали четверо пожарных на двух единицах техники.
Огонь удалось ликвидировать за три минуты, сообщили в официальном ведомстве ГУ МЧС по региону.
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