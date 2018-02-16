Автомобиль «МАЗ» загорелся на трассе под Нижним Тагилом

Чрезвычайное происшествие случилось на Салдинском шоссе. Проезжающие мимо автомобилисты видели, как горел «МАЗ».

Возгорание началось около 6 часов вечера, пламя охватило салон автомобиля.

На место выезжали четверо пожарных на двух единицах техники.

Огонь удалось ликвидировать за три минуты, сообщили в официальном ведомстве ГУ МЧС по региону.