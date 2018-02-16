ДТП со смертельным исходом произошло в Алапаевском районе
16 февраля, 13:40Происшествия
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16 февраля в поселке Санкино Алапаевского района ВАЗ-21210 на высокой скорости врезался в столб ЛЭП.
Сидевший на заднем сидении автомобиля 37-летний пассажир получил серьезные травмы, по дороге в больницу он скончался, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Автомобилем управлял 27-летний мужчина, который скрылся с места аварии. После его задержания выяснилось, что водительского удостоверения у него не было, сам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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