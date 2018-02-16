Тело школьницы найдено повешенным на веранде детсада в Асбесте
16 февраля, 12:20Происшествия
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Мертвая девочка была обнаружена в петле на веранде детсада в Асбесте. Ее одноклассники предполагают, что школьница могла покончить с собой.
Утром 16 февраля на веранде одного из детских садов в Асбесте было найдено тело ученицы школы № 30. По словам полицейских, трагедия произошла вечером 15 февраля, но тело нашли только на следующий день.
На месте работают полицейские и следственный комитет, допрашиваются одноклассники девочки. Они рассказали, что девочка переживала из-за неудачной сдачи ЕГЭ.
В следственном комитете ситуацию пока не комментируют, сообщает JustMedia.ru.
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