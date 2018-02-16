Трёхлетняя девочка погибла во время прогулки в детском саду Новой Москвы

16 февраля во время прогулки в детском саду №2120 «Белоснежка» в Новой Москве трёхлетняя девочка упала на землю и скончалась до прибытия скорой помощи.

По одной из версий, девочка пролежала в сугробе 2 часа, пока её не хватились воспитатели. Согласно другой версии, малышке пытались оказать помощь, но не успели.

По информации Life.ru, родители погибшего ребёнка в последнее время замечали странности в поведении дочери. Она не хотела оставаться в группе, просила забрать пораньше. За несколько дней до гибели на её теле обнаружили синяки, которые девочка объяснила тем, что упала во время игры.

Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.