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Трёхлетняя девочка погибла во время прогулки в детском саду Новой Москвы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трёхлетняя девочка погибла во время прогулки в детском саду Новой Москвы

16 февраля, 22:30Происшествия
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