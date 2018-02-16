Женщина с ожогами ног попала в больницу из-за аварии в Екатеринбурге (ВИДЕО)
16 февраля, 10:30Происшествия
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77-летняя женщина с ожогами ног попала в больницу из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге. 15 февраля вечером на улице Технической из поврежденной сети теплоснабжения горячая вода вырвалась на дорогу. Очевидцы сообщают, что пар поднимался на несколько метров.
Сюжеты: Екатеринбург
Сети водоснабжения принадлежат АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», сотрудники которой сейчас устраняют аварийную ситуацию. В расположенных рядом трех жилых домах, детском саду и офисном здании на это время было отключено отопление, передает «Е1».
В ходе надзорных мероприятий прокуратура запросит документы о состоянии здоровья пожилой женщины для установления причинённого ей вреда здоровью. В ходе проверки будет дана оценка действиям коммунальных служб, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования заверили в прокуратуре Железнодорожного района Екатеринбурга.
Видео «Е1»
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