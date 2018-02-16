Женщина с ожогами ног попала в больницу из-за аварии в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Сети водоснабжения принадлежат АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», сотрудники которой сейчас устраняют аварийную ситуацию. В расположенных рядом трех жилых домах, детском саду и офисном здании на это время было отключено отопление, передает «Е1».