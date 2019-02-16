Депутаты Екатеринбурга поселили пенсионерку в квартиру без света и с гнилым полом

В мае 2018 года у екатеринбурженки сгорел частный дом. Один из депутатов предложил женщине помощь.

Сказал: я знаю про ваше горе, хотим вам помочь. Давайте сделаем вам двухэтажную баню. Наверху будете жить. Я так обрадовалась, тысячу раз сказала «спасибо»,сообщила пенсионерка.

Помощь чиновника ограничилась предоставлением из маневренного фонда двухкомнатной квартиры в уральской столице. Помещение находилось в плохом состоянии: не было света, отсутствовал ремонт, пол полностью прогнил. Жилье предоставлялось на год.