Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Депутаты Екатеринбурга поселили пенсионерку в квартиру без света и с гнилым полом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Dilapidated 983952 960 720

Депутаты Екатеринбурга поселили пенсионерку в квартиру без света и с гнилым полом

Сегодня, 17:54ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте
также
Шпионаж, плохие родители и благодарные пассажиры: будни таксистов в Нижнем Тагиле
Топ-15: самые крупные банкротства в Свердловской области за 2018 год
Сервис «Городской контроль»: как сделать Нижний Тагил лучше?