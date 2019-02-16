Депутаты Екатеринбурга поселили пенсионерку в квартиру без света и с гнилым полом
Сегодня, 17:54ПроисшествияФото: pixabay.com
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У 63-летней пенсионерки из Екатеринбурга в мае 2018 года сгорел частный дом. Депутаты предоставили женщине двухкомнатную квартиру из маневренного фонда. В помещении отсутствовал свет и прогнил пол.
Сюжеты: Екатеринбург
В мае 2018 года у екатеринбурженки сгорел частный дом. Один из депутатов предложил женщине помощь.
Сказал: я знаю про ваше горе, хотим вам помочь. Давайте сделаем вам двухэтажную баню. Наверху будете жить. Я так обрадовалась, тысячу раз сказала «спасибо»,сообщила пенсионерка.
Помощь чиновника ограничилась предоставлением из маневренного фонда двухкомнатной квартиры в уральской столице. Помещение находилось в плохом состоянии: не было света, отсутствовал ремонт, пол полностью прогнил. Жилье предоставлялось на год.
Пенсионерка сообщила, что ремонт сделать было невозможно, так как через год квартиру все равно бы забрали, информирует E1.ru.
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